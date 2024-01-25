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علي حسن خليل من مجلس النواب: حريصون على من نختلف معهم ولا نخاصم الا لمصلحة وطنية ونحن نريد انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا يحتاج الى تفاهم
علي حسن خليل من مجلس النواب: حريصون على من نختلف معهم ولا نخاصم الا لمصلحة وطنية ونحن نريد انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا يحتاج الى تفاهم
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النائب مارك ضو من مجلس النواب: هذه الموازنة هي من اكبر نماذج استقالة الحكومة من مسؤوليتها الوطنية
2024-01-25 | 06:15
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النائب مارك ضو من مجلس النواب: هذه الموازنة هي من اكبر نماذج استقالة الحكومة من مسؤوليتها الوطنية
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النائب مارك ضو من مجلس النواب: هذه الموازنة هي من اكبر نماذج استقالة الحكومة من مسؤوليتها الوطنية
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