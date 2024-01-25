النائب مارك ضو من مجلس النواب: هذه الموازنة هي من اكبر نماذج استقالة الحكومة من مسؤوليتها الوطنية

علي حسن خليل من مجلس النواب: حريصون على من نختلف معهم ولا نخاصم الا لمصلحة وطنية ونحن نريد انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا يحتاج الى تفاهم

علي حسن خليل من مجلس النواب: حريصون على من نختلف معهم ولا نخاصم الا لمصلحة وطنية ونحن نريد انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا يحتاج الى تفاهم