"إسرائيل" تتوعد الحزب "بضـ ـربة قوية"



جددت "إسرائيل" اليوم الخميس وعيدها بتوجيه ضربة عسكرية قوية ضد لبنان، في حين أكدت وسائل إعلام العدو انتشار "عدد كبير من القوات الإسرائيلية قرب حدود لبنان".

وقال وزير الخارجية "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، خلال لقائه بالقدس المحتلة مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، إن "الجيش الإسرائيلي سيوجه للبنان ضربة عسكرية "لن يتعافى منها"، في حال لم ينسحب حزب الله من الحدود".

وقالت "الخارجية الإسرائيلية"، في بيان، إن كاتس طلب من تاياني "العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وحذّر من حرب من شأنها أن تلحق أضراراً جسيمة بالمواطنين اللبنانيين".