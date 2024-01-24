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محليات

منخفض جوي مستمر حتى يوم الجمعة

2024-01-24 | 16:31
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منخفض جوي مستمر حتى يوم الجمعة
منخفض جوي مستمر حتى يوم الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية حتى فجر يوم الجمعة حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي اّخر مصدره البحر الأسود أطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم دانيلا "Daniella" ويكون مترافق برياح قطبية أشدّ برودة تنخفض معها درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس فيتدني مستوى تساقط الثلوج فجر يوم السبت لتلامس ارتفاع ال ١٠٠٠ متر على المرتفعات الشمالية.

وحذرت لعدم سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر بدءًا من مساء يوم الجمعة بسبب اشتداد تأثير العاصفة الثلجية "دانييلا".

ولفتت الى معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٧ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم احيانًا مع ضباب على المرتفعات، تستقّر درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد، ، كما تتساقط الثلوج المتفرقة بدءًا من ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق وتلامس ارتفاع ال١٥٠٠ متر ليلاً.

الجمعة: يبدأ تأثير العاصفة الثلجية دانييلا "Daniella" بدءًا من الفجر بانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتّد لتلامس سرعتها ال ٧٥ كم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتار، كما يتكوّن ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة، تنهمر أمطار غزيرة تسوء معها الرؤية وتتشكّل السيول على الطرقات وبالتالي إنجرافات في التربة، تتساقط الثلوج خلال النهار بدءًا من ارتفاع ١٤٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ارتفاع ال ١٢٠٠ متر مع تدني درجات الحرارة وصولاً الى ارتفاع ال ١٠٠٠ متر فجر يوم السبت على المرتفعات الشمالية.

السبت: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف بدءاً من ارتفاعات منخفضة، تنهمرأمطارمتفرقة وغزيرة مصحوبة برياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ال ١١٠٠ متر وما فوق، تخف حدّة الامطار والثلوج مساءًا وحدوث انفراجات واسعة، ونحذّر من خطر تكوًن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال ١١٠٠ متر.
منخفض جوي مستمر حتى يوم الجمعة

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