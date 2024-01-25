قتيل بسبب إشتراك الكهرباء في الضاحية الجنوبية .. التفاصيل على الرابط:





قُتل شخص يُدعى ح.ال، في إشكال مع شاب من ال علوية، بسبب خلاف على إشتراك الكهرباء، قرب مجمع الصادق، في حيّ السلم.