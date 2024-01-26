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محليات

الاخبار | ليزا جونسون لسفراء اللجنة الخماسيّة: انسوا أيام دوروثي شيا!

2024-01-26 | 01:21
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الاخبار | ليزا جونسون لسفراء اللجنة الخماسيّة: انسوا أيام دوروثي شيا!
الاخبار | ليزا جونسون لسفراء اللجنة الخماسيّة: انسوا أيام دوروثي شيا!

بعدَ البلبلة التي أُثيرت حول المواعيد المتضاربة لجولة سفرائها على المسؤولين، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في دارته في اليرزة سفراء اللجنة الخماسية: الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هيرفي ماغرو، القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري علاء موسى، بهدف "دوزنة" حراكهم الذي تبيّن، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار"، أنه لا يحمِل شيئاً جديداً

 وخاصة بعدما بنى عليه الكثيرون، وبادر البعض إلى الحديث عن مبادرة جديدة تتعلق بالفراغ ووجود ضغط خارجي يهدف الى الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ربطاً بالتطورات الأمنية والعسكرية.

وفي السياق علمت "الأخبار" أن السفراء اتفقوا في ما بينهم على الاجتماع عند البخاري، وخاصة بعدَ "الإحراج" الذي تسبّبوا به لزميلهم بعدم حضور اللقاءات التي نسّقها، ولا سيما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليتبيّن بعدها أن هناك "منافسة" على قيادة الحراك، وامتعاض لدى السفراء من طريقة عمل البخاري، وخصوصاً السفيرة الأميركية التي "تريد محو كل آثار السفيرة السابقة" في طريقة التعامل مع السياسيين والديبلوماسيين في لبنان، وهي لا تريد حكماً أن تبدو ملحقة بالبخاري.

الى ذلك فانه بحسب مصادر مطّلعة على نشاط السفارة الأميركية، فإن جونسون، التي تملك علاقات سابقة مع شخصيات لبنانية كثيرة، لا تريد العمل وفق الأجندة المتعارف عليها، وهي ستستفيد من إحالة الموظف اللبناني في العلاقات العامة زياد الحافظ الى التقاعد، في وقت قريب، لإعادة ترتيب وضع فريق العمل الخاص بها، وحيث يتوقع أن تستقدم موظفين جدداً من الخارج ليحلّوا محل موظفين حاليين يتوقع أن يغادروا بيروت.

وكشفت المصادر أن "عدم التنسيق والتخبط في عمل اللجنة" ساهما في تجميد مهمة المبعوث القطري أبو فهد جاسم بن فهد آل ثاني، علماً أنه موجود في بيروت منذ يوم الأحد الماضي، لكنه لم يلتقِ أياً من القوى السياسية حتى الآن.

الاخبار | ليزا جونسون لسفراء اللجنة الخماسيّة: انسوا أيام دوروثي شيا!

محليات

اللجنة الخماسية

وليد البخاري

ليزا جونسون

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Aljadeed
الشرق الاوسط: سفراء "الخماسية" يمهدون لإعلان "ملامح" الرئيس الجديد
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