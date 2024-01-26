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محليات

أمن الدولة: مقطع صوتي مفبرك لقاصر تسبب بحالة هلع لأهالي الصوانة

2024-01-26 | 16:27
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أمن الدولة: مقطع صوتي مفبرك لقاصر تسبب بحالة هلع لأهالي الصوانة
أمن الدولة: مقطع صوتي مفبرك لقاصر تسبب بحالة هلع لأهالي الصوانة

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان، أنّ " في ما يتعلّق بالمقطع الصوتيّ المتداول عبر تطبيق واتساب لشخص يطلب إلى أهالي الصوّانة في المنطقة الحدوديّة مغادرة البلدة لكونها ستتعرّض لغارات حربيّة، وبعد التحرّيات التي قامت بها مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة، تبيّن أنّ الموضوع مفبرك وهو عبارة عن مقطع صوتيّ لقاصر يدعى (ا. ز.)، عمره حوالي 13 سنة، قام بهذا المزاح عبر تطبيق voice changer، وأرسله من رقم هاتف والده إلى عمّته التي أرسلته بدورها إلى أصدقائها ظنّاً منها أنّ الموضوع حقيقيّ ويجب إخلاء البلدة. وقد تسبّب هذا المزاح بحالة من الهلع والخوف لدى المواطنين عن غير قصد. تمّ استدعاء القاصر مع وليّ أمره، ويجري التحقيق معه تحت إشراف القضاء المختصّ".

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أمن الدولة: مقطع صوتي مفبرك لقاصر تسبب بحالة هلع لأهالي الصوانة

محليات

أمن الدولة

أهالي الصوانة

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