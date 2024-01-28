بالصورة - مسيّرة استهدفت تعاونية في هذه البلدة الجنوبية

تعرض فريق وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا، للمرة الثالثة على التوالي، للإعتداء بالضرب والشتم والتهجّم على مركز الوحدة بالتكسير من قبل نازحين وغير نازحين، كان آخرها يوم أمس الجمعة، حيث تهجّمت سيدة غير نازحة على مهنا، كما تعرّضت أيضًا لطاقم غرفة العمليات بالضرب والإهانة. حسبما أفادت الوكالة الوطنية.



