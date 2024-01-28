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محليات

بالصورة - مسيّرة استهدفت تعاونية في هذه البلدة الجنوبية

2024-01-28 | 02:01
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بالصورة - مسيّرة استهدفت تعاونية في هذه البلدة الجنوبية
بالصورة - مسيّرة استهدفت تعاونية في هذه البلدة الجنوبية

افاد مراسل "الجديد" في الجنوب بأن "طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مؤسسة تجارية عند مثلث طير حرفا - الجبين جنوبي لبنان فجر اليوم مما أدى تضررها بشكل كبير مع مؤسسات مجاورة".

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محليات

جنوب لبنان

طير حرفا

جبين

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"إعتداء بالضرب وتكسير"... عمليات وحدة إدارة الكوارث في صور تقفل أبوابها
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"إعتداء بالضرب وتكسير"... عمليات وحدة إدارة الكوارث في صور تقفل أبوابها
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"إعتداء بالضرب وتكسير"... عمليات وحدة إدارة الكوارث في صور تقفل أبوابها

تعرض فريق وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا، للمرة الثالثة على التوالي، للإعتداء بالضرب والشتم والتهجّم على مركز الوحدة بالتكسير من قبل نازحين وغير نازحين، كان آخرها يوم أمس الجمعة، حيث تهجّمت سيدة غير نازحة على مهنا، كما تعرّضت أيضًا لطاقم غرفة العمليات بالضرب والإهانة. حسبما أفادت الوكالة الوطنية.

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"إعتداء بالضرب وتكسير"... عمليات وحدة إدارة الكوارث في صور تقفل أبوابها

تعرض فريق وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا، للمرة الثالثة على التوالي، للإعتداء بالضرب والشتم والتهجّم على مركز الوحدة بالتكسير من قبل نازحين وغير نازحين، كان آخرها يوم أمس الجمعة، حيث تهجّمت سيدة غير نازحة على مهنا، كما تعرّضت أيضًا لطاقم غرفة العمليات بالضرب والإهانة. حسبما أفادت الوكالة الوطنية.

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