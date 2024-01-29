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وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لـ "سكاي نيوز": نطالب "إسرائيل" بالانسحاب من مزارع شبعا وكفرشوبا ونطالب بتطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود
2024-01-29 | 03:39
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وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لـ "سكاي نيوز": نطالب "إسرائيل" بالانسحاب من مزارع شبعا وكفرشوبا ونطالب بتطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود
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وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لـ "سكاي نيوز": نطالب "إسرائيل" بالانسحاب من مزارع شبعا وكفرشوبا ونطالب بتطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود
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بو حبيب لـ "سكاي نيوز": إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف التصعيد في جنوب لبنان
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