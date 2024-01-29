بو حبيب لـ "سكاي نيوز": إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف التصعيد في جنوب لبنان

بو حبيب لـ "سكاي نيوز": إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف التصعيد في جنوب لبنان ووقف القتال جنوبي لبنان صعب بسبب التهديدات الإسرائيلية المستمرة