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محليات

وزير الخارجية: هذه مطالبنا بشأن ترسيم الحدود

2024-01-29 | 04:54
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وزير الخارجية: هذه مطالبنا بشأن ترسيم الحدود
وزير الخارجية: هذه مطالبنا بشأن ترسيم الحدود


في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، وجه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب عدة رسائل إلى "إسرائيل"، أبرزها متعلق بقضية ترسيم الحدود.

وشدد بوحبيب على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعد ترسيم الحدود بين البلدين، كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي لتهدئة الوضع في لبنان.
وأوضح وزير خارجية لبنان لـ "سكاي نيوز عربية" أن وقف القتال في جنوب لبنان صعب مع إستمرار حرب غزة، وطالب بمفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" لحل النقاط الخلافية.

هنا أبرز ما قاله بوحبيب:

- نطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وترسيم الحدود مع "إسرائيل".
- نطالب "إسرائيل" بالإنسحاب من مزارع شبعا وكفر شوبا في جنوب لبنان.
- إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف التصعيد في جنوب لبنان.
- وقف القتال جنوبي لبنان صعب بسبب التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
- يمكن لـ "إسرائيل" بناء جدار على الحدود مع لبنان بعد ترسيم الحدود.
- يجب أن تتوقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان ثم البدء بترسيم الحدود.
- سنطبق القرار 1701 عندما تلتزم "إسرائيل" به.
- نطالب بمفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" لحل النقاط الخلافية.
- المبعوث الأميركي نقل إلينا بعض الأفكار لكنها غير مكتملة.
- المجتمع الدولي يتمسك بحل الدولتين لكن هناك رفض "إسرائيلي".
وزير الخارجية: هذه مطالبنا بشأن ترسيم الحدود

محليات

ترسيم الحدود

عبدالله بوحبيب

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