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محليات

نداء الوطن: الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن الحزب اتخذ قراراً جديداً يخص المفاوضات مع اسرائيل

2024-01-30 | 01:04
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نداء الوطن: الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن الحزب اتخذ قراراً جديداً يخص المفاوضات مع اسرائيل
نداء الوطن: الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن الحزب اتخذ قراراً جديداً يخص المفاوضات مع اسرائيل

أبلغت أمس مصادر ديبلوماسية الى صحيفة نداء الوطن أنّ "الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن حــزب الله، اتخذ قراراً جديداً يتصل بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل حول الحدود البرية بين البلدين. ويقضي بكف يد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن التفاوض الفعلي في ملف الحدود نيابة عن الحزب.

وتزامن هذا التطور، مع تصريح أدلى به امس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب طالب فيه بمفاوضات غير مباشرة لحل النقاط الخلافية، على الحدود البرية بين لبنان واسرائيل، وأشار إلى أنّ "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين نقل إلينا بعض الأفكار، لكنها غير مكتملة".
 
وفي معطيات المصادر الديبلوماسية المشار اليها، أنّ "هناك عوامل استجدت منذ آخر موقف للأمين العام للحزب، أعلنه في 3 تشرين الاول الماضي، أي قبل 4 أيام من حرب القطاع. ففي كلمة له في ذكرى المولد النبوي، تحدث عما سمّاه «المؤشرات الإيجابية» المتلعقة بالتنقيب البحري، لكن سرعان ما تبيّن ان نتائج الحفر في البلوك 9 أتت سلبية.

وفي اعتقاد المتابعين لملف الحدود الجنوبية، أن موقف نصرالله الجديد يؤدي عملياً الى نقل ملف الحدود اللبنانية - الإسرائيلية الى المفاوضات الاميركية - الايرانية في صورة غير مباشرة. ما يعني ان «الحزب» استبق ما تردد عن مسعى جديد سيقوم به هوكشتاين على هذا الصعيد.
نداء الوطن: الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن الحزب اتخذ قراراً جديداً يخص المفاوضات مع اسرائيل

محليات

نداء الوطن

صحيفة نداء الوطن

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Aljadeed
اللواء: التصويب على البطريرك الراعي فيما خص أحداث الجنوب لم يكن صائباً
أسرار الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 30-1-2024

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