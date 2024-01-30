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محليات

اللواء: التصويب على البطريرك الراعي فيما خص أحداث الجنوب لم يكن صائباً

2024-01-30 | 01:18
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اللواء: التصويب على البطريرك الراعي فيما خص أحداث الجنوب لم يكن صائباً
اللواء: التصويب على البطريرك الراعي فيما خص أحداث الجنوب لم يكن صائباً

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيستمع إلى ما سيقوله سفراء اللجنة الخماسية اليوم وليس هناك من مواقف مسبقة سوى التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية، وتوقعت أن يتوقف السفراء عند دور رئيس مجلس النواب في العملية الدستورية المتصلة بالإستحقاق الرئاسي.

‎ورأت هذه المصادر أن "السفراء يواصلون جولاتهم في الفترة المقبلة بفعل الاستماع إلى وجهات نظر الأفرقاء ومعرفة الاستعداد للانخراط في بحث جدي في هذا الملف وإمكانية تحريكه هذه المرة قبل وصول أي موفد إلى بيروت"، لافتة إلى أن "البعض يتحدث عن اجواء غير مهيأة بعد لهذه الأنتخابات لاسيما على الصعيد المحلي".

‎إلى ذلك اعتبرت ان "التصويب على البطريرك الماروني في ما خص احداث الجنوب وموقفه منها لم يكن صائبا إذ أنه لم يكن منطقيا الرد عليه في الوقت الذي يبدي فيه رأيه لا أكثر ولا أقل".
اللواء: التصويب على البطريرك الراعي فيما خص أحداث الجنوب لم يكن صائباً

محليات

صحيفة اللواء

البطريرك الراعي

اللجنة الخماسية

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