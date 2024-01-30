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محليات

تأثير المنخفض الجوي يشتد بعد الظهر

2024-01-30 | 04:57
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تأثير المنخفض الجوي يشتد بعد الظهر
تأثير المنخفض الجوي يشتد بعد الظهر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب على المرتفعات واستمرار درجات الحرارة بالانخفاض، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية واحتمال تساقط لحبات البرد، تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر خلال النهار، ومن المتوقع أن تلامس ال 700 متر ليلا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط  بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية قطبية المنشأ  سوف تؤثر على كامل دول الجوار (تركيا – سوريا – لبنان – فلسطين - مصر - الاردن و العراق) ، أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية إسم "حيان" "HAYAN" يحمل معه أمطارا غزيرة ، عواصف رعدية ورياح شديدة، يشتد تأثيره اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع تدن ملموس في درجات الحرارة، ومن المتوقع ان تلامس الثلوج ال 700 متر فجر الخميس بخاصة في المناطق الشمالية، يخف تأثيره اعتبارا من صباح يوم الجمعة ويستقر الطقس  تدريجيا يوم الأحد المقبل.

ملاحظة: يمكن لوسائل الاعلام والراغبين بالحصول على كمية المتساقطات بشكل دوري التقدم بطلب رسمي لدى مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.

نحذر من سلوك الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج واحتمال تكون طبقات من الجليد ومن ارتفاع موج البحر.

 ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية وتنخفض درجات الحرارة ، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خصوصا في المناطق الجنوبية مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتقارب ال 70 كم/س فيرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار، وتتساقط الثلوج على الجبال بدءا من ارتفاع ال1000 متر، ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس ال800 متر بقاعا .

الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات واستمرار درجات الحرارة بالانخفاض ، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية واحتمال تساقط لحبات البرد، تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر خلال النهار، ومن المتوقع أن تلامس ال 700 متر ليلا .

الخميس: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة ، وتتساقط الثلوج ابتداء من 700 متر .

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر بخاصة على المرتفعات الشمالية، ويتوقع انفراجات واسعة خلال النهار.
تأثير المنخفض الجوي يشتد بعد الظهر

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