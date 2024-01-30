الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
11
o
البقاع
6
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
03:01
مليار روبوت بشري سيعيشون معنا خلال 20 عاماً!
02:23
مدارس لندن مهددة.. والسبب؟
15:08
دراسة تكتشف ميزة رائعة في الكيوي
11:17
بالفيديو - ظهر بملابس أنيقة... مقاتل القسام يستهدف الدبابات في غزة
2024-01-29
المقاطعة توجه ضربة إلى دومينوز بيتزا الأميركية
محليات
كمال حمدان يعلن: التهرب الضريبي اقله مليار ونصف... وهذه تداعيات الموازنة الجديدة
2024-01-30 | 03:57
A-
A+
كمال حمدان يعلن: التهرب الضريبي اقله مليار ونصف... وهذه تداعيات الموازنة الجديدة
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: بدء مناقشة مشروع الموازنة في جلسة مجلس النواب
كلمة نجيب ميقاتي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2024 في مجلس النواب
لليوم الثالث على التوالي.. الجديد تواكب وقائع جلسة مناقشة موازنة 2024 في مجلس النواب
كمال حمدان يعلن: التهرب الضريبي اقله مليار ونصف... وهذه تداعيات الموازنة الجديدة
محليات
كمال حمدان
التهرب الضريبي
موازنة 2024
الموازنة
مجلس النواب
العودة الى الأعلى
تأثير المنخفض الجوي يشتد بعد الظهر
قوى الأمن: توقيف عصابة محترفة سرقت وخربت 10 كنائس في بيروت وجبل لبنان
اقرأ ايضا في محليات
08:41
داوود رمال لـ #هنا_بيروت: اجتماع الخماسية المقبل سيكون في السعودية والسفير البخاري قد يغادر اليوم او غدا الى الرياض لوضع القيادة بنتائج اللقاء مع الرئيس بري
08:41
داوود رمال لـ #هنا_بيروت: اجتماع الخماسية المقبل سيكون في السعودية والسفير البخاري قد يغادر اليوم او غدا الى الرياض لوضع القيادة بنتائج اللقاء مع الرئيس بري
08:28
داوود رمال لـ #هنا_بيروت: السفير السعودي وليد البخاري يتواصل في العديد من الملفات مع الرئيس سعد الحريري وهو لا زال يساعد في حل الكثير من الملفات ولكن بصمت وبعيدا من الاعلام
08:28
داوود رمال لـ #هنا_بيروت: السفير السعودي وليد البخاري يتواصل في العديد من الملفات مع الرئيس سعد الحريري وهو لا زال يساعد في حل الكثير من الملفات ولكن بصمت وبعيدا من الاعلام
08:08
سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة .. وهكذا كانت الاجواء
08:08
سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة .. وهكذا كانت الاجواء
يحدث الآن
فن
09:10
ناهد السباعي تكشف تعرض شقيقها لوعكة صحية بعد وفاة والدتها
عربي و دولي
08:48
غارتان على بلدة عيتا الشعب واطراف ميس الجبل
عربي و دولي
08:46
السفير الإيراني في لبنان نقلا عن وزير الخارجية الايراني: الحل لإنهاء الحرب في غزة سياسي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-01-25
أحمد العوضي يخرج عن صمته ويعلق على زيارة ياسمين عبد العزيز له في المستشفى
2024-01-27
حفل "شبه عار" في موسكو .. وبوتين يعلق : لن يحكمنا من يظهرون مؤخراتهم
2024-01-27
"الاخبار" : المخابرات الألمانية في ضيافة حزب الله
13:12
النشرة الجوية 29-01-2024
2024-01-22
فاليري أبو شقرا ترزق بطفلها الثالث.. فيديو مؤثر لهما يتصدر
2024-01-11
الأب إيلي خنيصر يتحدث عبر الجديد عن العاصفة التي تضرب لبنان
بالفيديو
بالفيديو
05:51
سفراء الخماسية مع بري وثالثهما الملف الرئاسي... التفاصيل مع مراسل الجديد مباشرة:
05:49
"عم نبيع غراض بيوتنا" رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة توجه رسالة للدولة عبر الجديد
03:57
كمال حمدان يعلن: التهرب الضريبي اقله مليار ونصف... وهذه تداعيات الموازنة الجديدة
13:13
مقدمة النشرة المسائية 29-01-2024
13:12
النشرة الجوية 29-01-2024
11:17
بالفيديو - ظهر بملابس أنيقة... مقاتل القسام يستهدف الدبابات في غزة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:57
تأثير المنخفض الجوي يشتد بعد الظهر
محليات
04:57
تأثير المنخفض الجوي يشتد بعد الظهر
عربي و دولي
11:17
بالفيديو - ظهر بملابس أنيقة... مقاتل القسام يستهدف الدبابات في غزة
عربي و دولي
11:17
بالفيديو - ظهر بملابس أنيقة... مقاتل القسام يستهدف الدبابات في غزة
محليات
15:04
بالأرقام: هكذا أصبحت رسوم الميكانيك!
محليات
15:04
بالأرقام: هكذا أصبحت رسوم الميكانيك!
محليات
01:04
نداء الوطن: الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن الحزب اتخذ قراراً جديداً يخص المفاوضات مع اسرائيل
محليات
01:04
نداء الوطن: الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن الحزب اتخذ قراراً جديداً يخص المفاوضات مع اسرائيل
عربي و دولي
05:05
حماس تسلمت مقترح الهدنة... وهكذا رد هنية
عربي و دولي
05:05
حماس تسلمت مقترح الهدنة... وهكذا رد هنية
عربي و دولي
01:48
بالفيديو - جنود اسرائيليون تسللوا إلى مستشفى ابن سينا "بلباس مدني"
عربي و دولي
01:48
بالفيديو - جنود اسرائيليون تسللوا إلى مستشفى ابن سينا "بلباس مدني"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024