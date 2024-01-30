بسبب العاصفة .. هذا ما اعلنته وزارة التربية بشأن المدارس والمهنيات غداً

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية التربية والتعليم العالي ، أن يوم غد الأربعاء، هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة . أما في المناطق التي تشهد إقفالاً للطرق بسبب الثلوج والجليد ، وخطرا في حركة الانتقال فإن وزير التربية والتعليم العالي يترك لمديري المدارس اتخاذ القرار المناسب .