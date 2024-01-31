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محليات

المساعدون القضائيون أعلنوا الاعتكاف العام

2024-01-31 | 10:57
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المساعدون القضائيون أعلنوا الاعتكاف العام
المساعدون القضائيون أعلنوا الاعتكاف العام

أعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان، "الاعتكاف العام والتوقّف القسري عن العمل وإلغاء جلسات المحاكمة بكل أنواعها وعدم استقبال أي مراجعة، باستثناء ما يتعلق باليوم الأخير من المهل القانونية، بدءا من صباح يوم غد الخميس، على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة لمواكبة كل جديد، وذلك نظرا إلى ما يعانيه الموظف العام من سوء في الأوضاع المعيشية المزرية وتدني قيمة الرواتب وحرمان الموظفين من الحوافز والمساعدات التي تعطى لبعض المرافق العامة من دون سواها، وتجانسا مع مطالب رابطة موظفي القطاع العام".

وأشارت لجنة المساعدين القضائيين في بيروت إلى أنها "اجتمعت اليوم مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، بحضور رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر، وتباحثت معه في الأمور المتعلقة بأوضاع  المساعدين القضائيين، توصلا إلى إيجاد الحلول المناسبة والمريحة لهم".
المساعدون القضائيون أعلنوا الاعتكاف العام

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان أكد أن "الوزارة غير مسؤولة عما يحدث اليوم في قطاع المحروقات من بلبلة وهي اذ تتفهم قلق الشركات إزاء الغموض حول ما يطرحه بعض النواب أو المجلس النيابي في شأن قانون الموازنة الذي يفرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة لصالح المستهلك بين عامي 2020 و2021، فالوزارة هنا ليست في وارد الدفاع عن هذا القانون أو دحضه".

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