الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بري : لبنان متمسك ومنتظر تطبيق القرار 1701 منذ صدوره بكامله

2024-02-01 | 08:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري : لبنان متمسك ومنتظر تطبيق القرار 1701 منذ صدوره بكامله
بري : لبنان متمسك ومنتظر تطبيق القرار 1701 منذ صدوره بكامله



إستقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والوفد المرافق بحضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول حيث جرى عرض لآخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وأكد الرئيس بري لوزير الخارجية البريطاني إستهداف اسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الإشتباك وأن لبنان متمسك ومنتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله.

وفي الإستحقاق الرئاسي أكد رئيس المجلس على الحاجة الى التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لإنتخاب رئيس للجمهورية لإستكمال الإصلاح والنهوض الإقتصادي المطلوب .

الرئيس بري استقبل أيضا وفدا من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ضم مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير ، مدير المراسم والعلاقات العامة الدكتور نبيل شديد ورئيس مجلس الأوسمة علي حمد . شقير سلّم رئيس المجلس التقارير السنوية للمديرية العامة في رئاسة الجمهورية عن سنوات 2020  - 2021 و 2022 كما جرى عرض لأوضاع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
بري : لبنان متمسك ومنتظر تطبيق القرار 1701 منذ صدوره بكامله

محليات

نبيه بري

بريطانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات من نداء الوطن: هل تحمل هدنة غزة رئيساً لـ لبنان؟
وزارة الطاقة: الضريبة الإستثنائية مُمكنة اذا كانت منطقية وتفرض على الأرباح وليس على الإيرادات أو على قيمة الكميات المستوردة

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024