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قناة الجديد
2024
15:44
بعد سرقتها منذ 90 عاماً .. اثيوبيا تستعيد طائرة "فريدة من نوعها"
15:02
كويكب بحجم ناطحة سحاب يمرّ امام الأرض غداً ... هل يصطدم بكوكبنا؟
10:41
أميركي يقطع رأس والده .. ما علاقة بايدن؟
10:30
ليمونة اثرية تباع في مزاد علني .. ما قصتها؟
07:23
تحذير للمسافرين .. "إياكم وركوب هذه الطائرات"
محليات
إعلان هام .. لتربحوا السيارة بعد معكن بس أسبوع !!... التفاصيل على الرابط:
2024-02-01 | 11:12
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إعلان هام .. لتربحوا السيارة بعد معكن بس أسبوع !!... التفاصيل على الرابط:
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محليات
الجديد
خلي عينك عالجديد
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معلومات من نداء الوطن: هل تحمل هدنة غزة رئيساً لـ لبنان؟
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