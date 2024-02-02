"الاخبار": في الجامعة اللبنانية .. مدير يلغي علامات بسبب النظافة!

ذكرت صحيفة "الاخبار" ان طلاب في كلية العلوم الاجتماعية، الفرع الخامس، في صيدا، شكوا من قرار اتّخذه مدير الكلية نديم منصور، بإلغاء علامة الحضور التي تمثّل ما نسبته 10% من مجموع علامات الطالب، كعقابٍ جماعي لأن عدداً من الطلاب لم يلتزموا بمعايير النظافة ضمن قاعة ترفيه جديدة استحدثتها الإدارة.

وتابعت الصحيفة ان "الحادثة التي بدت سريالية، لحصولها داخل حرم جامعي، أكّدها منصور في حديثه للصحيفة ، مبدياً اقتناعه الشديد بصحّة قراره، بعد تحذيراتٍ متكرّرة وجّهتها الإدارة إلى الطلاب بضرورة الحفاظ على النظافة.

ورغم إقراره بالظلم الذي سيلحق بطلابٍ لا ذنب لهم بإهمال زملائهم، تابعت "الاخبار"، يصرّ منصور على تنفيذ قراره من منطلق أنّ "الإدارة لا يمكنها أن تقوم بدور الشرطي وتراقب كل طالب"، آملاً أنّ "تشكّل الخطوة صدمة للطلاب جميعهم تدفعهم للحفاظ على النظافة"!.