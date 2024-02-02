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قيومجيان : لن نقبل بالمقايضة مع الحزب وسنمنع وصول رئيس للجمهورية موال له
2024-02-02 | 06:14
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قيومجيان : لن نقبل بالمقايضة مع الحزب وسنمنع وصول رئيس للجمهورية موال له
ريشار قيومجيان : البطريرك الراعي يعبر عن رفض اللبنانيين لانزلاق لبنان الى حرب جديدة التي يعتبرها حرباً عبثية ففتح جبهة الجنوب لم يساهم بمساعدة غزة وحركة حماس
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للجمهورية
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