قيومجيان : لن نقبل بالمقايضة مع الحزب وسنمنع وصول رئيس للجمهورية موال له

ريشار قيومجيان : البطريرك الراعي يعبر عن رفض اللبنانيين لانزلاق لبنان الى حرب جديدة التي يعتبرها حرباً عبثية ففتح جبهة الجنوب لم يساهم بمساعدة غزة وحركة حماس