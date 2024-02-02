قاسم قصير يكشف معلومات عن عودة الحريري الى الحياة السياسية ... ماذا عن الفيتو السعودي؟

قاسم قصير: خلال السنتين الماضيتين لم يستطع احد ان يملأ الفراغ الذي تركه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل