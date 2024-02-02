المساعدون القضائيون مستمرون في إعتكافهم لغاية هذا التاريخ



أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان في بيان، أن "اجتماعا عقد مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، وتم البحث في شؤون المساعد القضائي كافة، إن لجهة راتبه الشهري ورواتب نهاية الخدمة والتقديمات الصحية، أو لجهة الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، ووعد الوزير الخوري بنقل هذه المطالب المحقة بنظره أيضا إلى مجلس الوزراء لمحاولة إيجاد حلول سريعة وعملية، علما بأنه وافق على أمور عدة متعلقة بالصندوق".