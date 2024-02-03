"الجمهورية " عن "الثنائي": فرنجية اولاً .. والكرة ليست في ملعبنا

نقلت صحيفة "الجمهورية " عن مصادر قيادية في ثنائي "امل" وحزب الله قولها: "موقفنا لا لبس فيه من البداية، ومحسوم في دعم ترشيح الوزير فرنجية. اي انّ فرنجية يبقى في المقام الاول لدينا حتى يقرّر هو شخصياً ان يغيّر رأيه ويخرج من اللعبة الرئاسية".

وتابعت المصادر: "لكن معلوماتنا المؤكّدة انّه لن يخرج، ونحن من جهتنا لن نغيّر موقفنا وماضون في دعم نرشيحه. نحن حسمنا موقفنا وحدّدنا مرشحنا، ويبقى على الآخرين أن يحسموا موقفهم ويحدّدوا مرشحيهم، وفي هذه الحالة ننزل الى المجلس بجلسات مفتوحة، وننتخب الرئيس وليربح من يربح."

واضافت المصادر: "نحن جاهزون، بل على أتمّ الاستعداد للنزول الى المجلس اليوم قبل الغد لننتخب الرئيس، وملتزمون بأن نبقى في الجلسة ونؤمّن نصاب الانعقاد والانتخاب، ما يعني أنّ الكرة ليست في ملعبنا بل هي في ملعب الآخرين".