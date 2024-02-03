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محليات

بالصور- احباط عمليّة تهريب كميّة من حشيشة الكيف إلى أوروبا عبر شحنة من "بودرة الحلويات"

2024-02-03 | 03:36
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بالصور- احباط عمليّة تهريب كميّة من حشيشة الكيف إلى أوروبا عبر شحنة من &quot;بودرة الحلويات&quot;
بالصور- احباط عمليّة تهريب كميّة من حشيشة الكيف إلى أوروبا عبر شحنة من "بودرة الحلويات"

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات تهريب المخدرات من والى لبنان وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كمية من المخدّرات الى إحدى الدول الأوروبية بواسطة مكتب شحن."

وتابع البيان: "على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والتقنية للعمل على احباط عملية التهريب، وتحديد هوية المتورطين بها ومكان تواجد شحنة المخدرات.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد مكتب الشحن الذي كان سيتم عبره تهريب الشحنة، وأحد المستودعات العائدة له في محلة المصنع - البقاع. كما كشفت هوية الشخص المسؤول عن عملية التهريب، والذي يستخدم هوية مزورة لإخفاء هويته الحقيقية في العملية، ويدعى ن. ح. (مواليد عام 1993، لبناني) متوارٍ عن الأنظار ".

و بتاريخ 4-1-2024، توجهت إحدى دوريات شعبة المعلومات الى محلة المصنع، وداهمت المستودع، وبتفتيشه ضبطت في داخله /23,6/ كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة من بودرة الحلويات.

وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق (ن. ح.)، وأجري المقتضى القانوني بالمضبوطات، بناء على إشارة القضاء المختص.

 
 
 
بالصور- احباط عمليّة تهريب كميّة من حشيشة الكيف إلى أوروبا عبر شحنة من "بودرة الحلويات"

محليات

مخدرات

شعبة المعلومات

قوى الامن الداخلي

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