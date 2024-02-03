"أمل " تنعي الشهيدين مصطفى ضاهر وعلي محمد

نعت حركة امل الشهيدَين مصطفى عباس ضاهر ( أبو علي) وعلي خليل محمد ( شمران) من مواليد بليدا واللذين استشهدا اثناء قيامهما بواجبهما الوطني دفاعا عن لبنان والجنوب.

وجاء في بيان للحركة ما يلي : "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها الإمام سماحة السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي خليل محمد ( شمران) مواليد بليدا 7-7-1983، الشهيد المجاهد مصطفى عباس ضاهر ( أبو علي) مواليد بليدا عام 1991، الذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعاً عن لبنان والجنوب".

وأضاف البيان، "إن أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهداء وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".