بالأسماء .. 3 شهداء لحركة "أمل" اليوم

صدر عن حركة أمل البيان التالي:

"بمزيد من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة

الشهيد المجاهد حسن حسين سكيكي (شمران)

مواليد عين بعال عام 1996

الشهيد المجاهد حسين علي عزّام (أبو زهراء)

مواليد صديقين عام 1994

الشهيد المجاهد جعفر أمين اسكندر (أفواج)

مواليد رشكنانيه عام 1991

والذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب.

إن أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهداء وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.

وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه".