سفير معني بحراك "الخماسية" لـ"الجمهورية": الخطوة التالية ستنطلق في هذا التوقيت



أكد أحد السفراء المعنيين بحراك "الخماسية" في معرض رده على سؤال صحيفة "الجمهورية" عن الخطوة التالية للجنة، وما اذا كانت بصدد ممارسة ضغوط لحمل السياسيين في لبنان على التوافق، انّ "الخطوة التالية ستنطلق بعد اجتماع اللجنة الخماسية العليا، من دون ان يحدّد مكان الاجتماع او زمانه"، وقال: "من الأساس اكّدت اللجنة العليا انّ الحل في لبنان لا يأتي من الخارج، ونحن نعلم أن لا إمكانية لأي طرف خارجي أن يفرض رئيساً على لبنان، بل انّ هذا الحل هو مسؤولية اللبنانيين، واصدقاء لبنان دورهم مشجع في هذا الاتجاه".