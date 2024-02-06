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محليات

عثر عليها جثة هامدة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

2024-02-06 | 07:55
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عثر عليها جثة هامدة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟
عثر عليها جثة هامدة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

"بتاريخ 5-2-2024، عُثر على جثة امرأة في العقد السادس من العمر مجهولة الهوية والجنسية، فارقت الحياة في مكان اقامتها الكائن في محلة بئر حسن – حرش القتيل / بالقرب من سيراميك سلامة، ولا توجد بحوزتها أوراق ثبوتية، ولا أحد يعرف عنها شيئاً، وهي ذات بشرة سمراء، نحيلة البنية، طول قامتها حوالى /155/ سنتم.
لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 450897-01". 
عثر عليها جثة هامدة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

محليات

قوى الأمن الداخلي

بئر حسن

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مراسل الجديد: وصول وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في هذه الأثناء إلى وزارة الخارجية للقاء نظيره عبدالله بو حبيب
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