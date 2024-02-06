قائد الجيش تفقد قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية

وزار قسم الأدلة الجنائية، حيث تم عرض التقنيات المستحدثة ضمن إطار تطوير إمكانات كشف الجريمة، ثم استمع إلى إيجاز عن المهمات التي تتولاها وحدات الشرطة العسكرية، بخاصة في سياق المحافظة على المناقبية والانضباط والقيام بالتحقيقات.

وأشاد عون ب"صمود العناصر واستمرارها، رغم الصعوبات"، معتبرا أن "الانضباط هو عصب الجيوش، وأن صمود الجيش هو السبب الأساسي في الحفاظ على الاستقرار الأمني".

وأشار إلى أن "الجيوش تبنى للدفاع عن الأرض"، وقال: "نحن نواصل التضحية، دفاعا عن لبنان، لأن التضحية هي في صلب شعارنا، وهدفنا مصلحة بلدنا فقط".

وختم: "فليبق إيمانكم بوطنكم ثابتا، ولا تعبؤوا بالشائعات".