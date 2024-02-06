سيجورنيه زار قائد الجيش وتأكيد على أهمية دور المؤسسة العسكرية في حفظ أمن لبنان

لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أنّ "حزب الله لن ينسحب من الجنوب اللبناني وهو يخدع الأميركيين. كما أكّد أنّه لا يمكن استبدال تطبيق القرار الدولي 1701 برئاسة لبنان، فرئيس الجمهوريّة يجب أن يمثّل البلد بأكمله وليس حزب الله، ومن يفكر في اقتراحٍ مماثل فهو يحلم، ‘ذ لا مقايضات ولا تسويات على حساب لبنان وسيادته ومهمة السلطة التنفيذية إعلاء مصلحة البلاد وليس محور الممانعة".



