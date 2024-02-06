سيجورنيه زار قائد الجيش وتأكيد على أهمية دور المؤسسة العسكرية في حفظ أمن لبنان
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في حضور مديرة شؤون إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية الفرنسية آن غريو، والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وأكد سيجورنيه "أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة".
من جهة أخرى،، شكر قائد الجيش ل"السلطات الفرنسية دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية".