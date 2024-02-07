حزب الله ينعي اثنين من عناصره رسمياً

نعت "المقاومة الإسلامية" - حزب الله، في بيان الشهيد محمد جعفر عسيلي "ولاء" مواليد عام 1975 من بلدة أنصار في جنوب لبنان.



