فيصل كرامي الى المسؤولين: لماذا طرابلس مدينة "متروكة" امنياً ولمصلحة من؟

فيصل كرامي لـ #هنا_بيروت: موضوع رئاسة الجمهورية يبدو أنه مؤّجل وقلت سابقا ان هذا المجلس غير قادر على الانتخاب ولا يجب ان تطرح الخماسية أسماء فهذا اقتصاص من حقوقنا