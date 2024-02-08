جهاد طه لـ #الجديد: وفد من حركة حماس سيناقش في القاهرة بعض التفاصيل لبلورة اتفاق نهائي ونأمل ان تحمل الايام القادمة ايشارات ايجابية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وفدا فرنسيا صباح اليوم في الوزارة، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، المدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، نائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه والسفير الفرنسي هيرفية ماغرو.

