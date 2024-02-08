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محليات

معلومات الجديد: مجلس الوزراء يتجه في جلسته المنعقدة حاليا الى تعيين رئيس للأركان من خارج جدول الأعمال

2024-02-08 | 05:12
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معلومات الجديد: مجلس الوزراء يتجه في جلسته المنعقدة حاليا الى تعيين رئيس للأركان من خارج جدول الأعمال
معلومات الجديد: مجلس الوزراء يتجه في جلسته المنعقدة حاليا الى تعيين رئيس للأركان من خارج جدول الأعمال
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معلومات الجديد: مجلس الوزراء يتجه في جلسته المنعقدة حاليا الى تعيين رئيس للأركان من خارج جدول الأعمال

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جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة نجيب ميقاتي
مراسل الجديد: بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية

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بوحبيب رحّب بالمتابعة الفرنسية للوضع جنوباً
08:04

بوحبيب رحّب بالمتابعة الفرنسية للوضع جنوباً

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وفدا فرنسيا صباح اليوم في الوزارة، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، المدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، نائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه والسفير الفرنسي هيرفية ماغرو.

08:04

بوحبيب رحّب بالمتابعة الفرنسية للوضع جنوباً

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وفدا فرنسيا صباح اليوم في الوزارة، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، المدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، نائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه والسفير الفرنسي هيرفية ماغرو.

بوصعب من لندن: لضرورة مساعدة الجيش اللبناني نظرا لأهمية دوره بحفظ الأمن والاستقرار
07:53

بوصعب من لندن: لضرورة مساعدة الجيش اللبناني نظرا لأهمية دوره بحفظ الأمن والاستقرار

زار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب العاصمة البريطانية لندن بدعوة من الحكومة البريطانية حيث عقد اجتماعات بحضور سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى مع السيدة سارة ماكنتوش مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الدولية ونائب مستشار الأمن القومي للشرق الأوسط كما اجتمع مع وزير القوات المسلحة في وزارة الدفاع جايمس هيبي.

07:53

بوصعب من لندن: لضرورة مساعدة الجيش اللبناني نظرا لأهمية دوره بحفظ الأمن والاستقرار

زار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب العاصمة البريطانية لندن بدعوة من الحكومة البريطانية حيث عقد اجتماعات بحضور سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى مع السيدة سارة ماكنتوش مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الدولية ونائب مستشار الأمن القومي للشرق الأوسط كما اجتمع مع وزير القوات المسلحة في وزارة الدفاع جايمس هيبي.

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