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مجلس الوزراء يعيّن رئيسا للأركان بعد طرح التعيين من خارج جدول الأعمال .. فمن هو؟

2024-02-08 | 05:58
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مجلس الوزراء يعيّن رئيسا للأركان بعد طرح التعيين من خارج جدول الأعمال .. فمن هو؟
مجلس الوزراء يعيّن رئيسا للأركان بعد طرح التعيين من خارج جدول الأعمال .. فمن هو؟

عقد  مجلس الوزراء جلسة  في السرايا اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري،الشباب والرياضة جورج كلاس،الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان،  المالية يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. 
كلمة رئيس الحكومة
بعد الجلسة تحدث رئيس الحكومة فقال : إنطلاقا  من حرصنا على الواقع الموجود في البلد وأن تقوم المؤسسات الدستورية بعملها بشكل كامل، كان هناك اصرار من قبل جميع الوزراء على انعقاد مجلس الوزراء اليوم لمتابعة كل الامور المطروحة في هذه الظروف الصعبة والتبصر لما فيه خير للبنان واللبنانيين.في  بداية الجلسة تم التصديق على قانون موازنة العام 2024 لما لها من اهمية كبرى لتسيير امور الدولة، وفور نشرها ستكون موضع تنفيذ.
أضاف: اما الموضوع الثاني الذي بحثناه وقد اثاره بعض الوزراء فيتعلق بزيادة بدل الانتاجية للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين، علما ان هذا البند لم يكن اصلا مطروحا على الجلسة. وانا استغرب كل هذه الضجة لانه لم يكن مدرجا لمناقشته اليوم، بل اعطيت فرصة اكبر لمزيد من التريث والدرس ،ولكن الوزراء، ومن حرصهم على اقرار هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن من اجل استمرار العمل في القطاع العام واعطاء كل ذي حق حقه، قررنا عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل للبحث في هذا البند بالذات، بعد ان يتم توزيع المشاريع المطروحة على الوزراء للبحث فيها، ونحن نعلم تماما أهمية هذا الموضوع. أنا اعي تماما الواقع الحالي والوضع الاجتماعي للمتقاعدين والاوضاع الذي يمرون بها، ولكننا محكومون بسقف معين للانفاق  لا نستطيع تجاوزه، وضمن هذا السقف طالب بعض الوزراء النظر بامكانية تحقيق العدالة أكثر في التوزيعات المطلوبة،  فلهذا السبب ستكون الجلسة التالية يوم السبت المقبل للبحث في هذا الموضوع.
وقال الرئيس ميقاتي:" اؤكد حرصي على المتقاعدين الذين خدموا البلد وهم موجودون فيه ولا يمكن أن ننسى  فضلهم، ولكن اكرر القول أننا محكومون بسقف معين، ونحن نحاول توزيع الاعتمادات المتوافرة على القطاع العام وعلى العسكريين العاملين والمتقاعدين.هذا الموضوع لم يقر،لأنه لم يكن أصلا على جدول أعمال مجلس الوزراء، ونحن سننظر به يوم السبت المقبل.
أضاف: بحث مجلس الوزراء أيضا الأوضاع الأمنية والعسكرية  في لبنان وعدوان إسرائيل وكل الضرورات الأمنية المطلوبة. والحاحا لتعيين رئيس أركان للجيش، قرر مجلس الوزراء تعيين العميد حسان عودة رئيسا للاركان وترقيته لرتبة لواء، وهذا الموضوع يكتسب ضرورة اليوم في هذه الظروف التي يمر بها لبنان. 
خلال الجلسة  تم البحث  في مواضيع عامة وقد هنأت في مطلع الجلسة باسم مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ففخر للبنان ان يكون الدكتور نواف سلام رئيسا  لمحكمة العدل الدولية.
مجلس الوزراء يعيّن رئيسا للأركان بعد طرح التعيين من خارج جدول الأعمال .. فمن هو؟

محليات

مجلس الوزراء

رئيس الأركان

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مجلس الوزراء يُعيّن اللواء حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش اللبناني .. لمتابعة البث المباشر:
معلومات الجديد: مجلس الوزراء عيّن العميد حسان عودة رئيساً للاركان

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