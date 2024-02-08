مجلس الوزراء يُعيّن اللواء حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش اللبناني .. لمتابعة البث المباشر:

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وفدا فرنسيا صباح اليوم في الوزارة، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، المدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، نائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه والسفير الفرنسي هيرفية ماغرو.
زار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب العاصمة البريطانية لندن بدعوة من الحكومة البريطانية حيث عقد اجتماعات بحضور سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى مع السيدة سارة ماكنتوش مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الدولية ونائب مستشار الأمن القومي للشرق الأوسط كما اجتمع مع وزير القوات المسلحة في وزارة الدفاع جايمس هيبي.