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محليات

بري استقبل وفداً فرنسياً: لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 كاملاً ولضرورة تعزيز الجيش اللبناني عديداً وعدة والتعاون مع قوات اليونيفيل

2024-02-08 | 07:43
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بري استقبل وفداً فرنسياً: لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 كاملاً ولضرورة تعزيز الجيش اللبناني عديداً وعدة والتعاون مع قوات اليونيفيل
بري استقبل وفداً فرنسياً: لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 كاملاً ولضرورة تعزيز الجيش اللبناني عديداً وعدة والتعاون مع قوات اليونيفيل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا فرنسيا ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، ونائب مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه وعدد من المستشارين في وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسية بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو كما شارك في اللقاء مستشار رئيس المجلس النيابي محمود بري حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

بري أكد للوفد الإلتزام بتطبيق كامل للقرار 1701 كما أكد على ضرورة تعزيز الجيش اللبناني عديدا وعدة والتعاون مع قوات اليونيفل.

كذلك استقبل بري وزير الزراعة العراقي عباس جبر المالكي والوفد المرافق بحضور رئيس بعثة العراق في لبنان أمين النصراوي وسفير لبنان في العراق علي حبحاب حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما برنامج التعاون الزراعي بين لبنان والعراق.

وبعد الظهر استقبل بري وزير الصحة في جمهورية لاتفيا الدكتور حسام ابو مرعي بحضور قنصل لاتفيا لدى لبنان جيرار رنو وتناول اللقاء الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
بري استقبل وفداً فرنسياً: لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 كاملاً ولضرورة تعزيز الجيش اللبناني عديداً وعدة والتعاون مع قوات اليونيفيل

محليات

نبيه بري

عين التينة

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إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلي المالكي ووزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في السرايا بعد ظهر اليوم لمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الزراعي.

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