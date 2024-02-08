بري استقبل وفداً فرنسياً: لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 كاملاً ولضرورة تعزيز الجيش اللبناني عديداً وعدة والتعاون مع قوات اليونيفيل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا فرنسيا ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، ونائب مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه وعدد من المستشارين في وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسية بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو كما شارك في اللقاء مستشار رئيس المجلس النيابي محمود بري حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.