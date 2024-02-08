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محليات

بوصعب من لندن: لضرورة مساعدة الجيش اللبناني نظرا لأهمية دوره بحفظ الأمن والاستقرار

2024-02-08 | 07:53
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بوصعب من لندن: لضرورة مساعدة الجيش اللبناني نظرا لأهمية دوره بحفظ الأمن والاستقرار
بوصعب من لندن: لضرورة مساعدة الجيش اللبناني نظرا لأهمية دوره بحفظ الأمن والاستقرار

زار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب العاصمة البريطانية لندن بدعوة من الحكومة البريطانية حيث عقد اجتماعات بحضور سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى مع السيدة سارة ماكنتوش مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الدولية ونائب مستشار الأمن القومي للشرق الأوسط كما اجتمع مع وزير القوات المسلحة في وزارة الدفاع جايمس هيبي.

وشملت لقاءات بو صعب في لندن اجتماعا عقده بوزارة الخارجية  مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد أحمد بحضور السفير مرتضى،  وقد ناقش  المجتمعون في جميع اللقاءات تطورات الحرب في غزة و انعكاساتها على لبنان.وتمت في هذا الاطار مناقشة  افكار عديدة من شأنها تحييد شبح الحرب عن لبنان مع التشديد على وجوب وقف العدوان على غزة كمنطلق لتهدئة شاملة في المنطقة.

 وأجمع الطرفان على ضرورة مساعدة الجيش اللبناني نظرا لأهمية دوره بحفظ  الأمن والاستقرار كما على ضرورة العمل من اجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان.

 وقد تخلل الزيارة عشاء اقامه  السفير مرتضى وحضره بوصعب والنائب ابراهيم كنعان الى جانب عدد من  المسؤولين البريطانيين من بينهم وزير القوات المسلحة ورئيس لجنة الصداقة  النيابية مع لبنان و عدد من السفراء والدبلوماسيين.
بوصعب من لندن: لضرورة مساعدة الجيش اللبناني نظرا لأهمية دوره بحفظ الأمن والاستقرار

محليات

الياس بوصعب

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