توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والعراق

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلي المالكي ووزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في السرايا بعد ظهر اليوم لمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الزراعي.

شارك في اللقاء القائم باعمال السفارة العراقية في لبنان امين النصراوي وسفير لبنان في العراق علي حبحاب واعضاء الوفدين العراقي واللبناني.



وفي خلال اللقاء اكد رئيس الحكومة متانة العلاقات بين لبنان والعراق، وشكر العراق على مساندته لبنان في كل الظروف.



واكد ميقاتي ان مذكرة التفاهم في المجال الزراعي تشكل فاتحة لتعاون متجدد في كل المجالات، مشددا على اهمية ان يشمل هذا التعاون المجالات كافة.



وفي ختام اللقاء رعى رئيس الحكومة توقيع الاتفاق بين الوزيرين.



كما اجتماع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري.