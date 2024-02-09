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محليات

السفير المصري بعد لقائه جعجع في معراب : اللجنة الخماسية ملتزمة مساعدة لبنان

2024-02-09 | 02:37
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السفير المصري بعد لقائه جعجع في معراب : اللجنة الخماسية ملتزمة مساعدة لبنان
السفير المصري بعد لقائه جعجع في معراب : اللجنة الخماسية ملتزمة مساعدة لبنان

عرض رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب مع السفير المصري علاء موسى مستجدات لبنان والمنطقة، في حضور المستشار في السفارة مصطفى محروس، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وروجيه راجح.

وقد وصف موسى الاجتماع بـ" الطيب والمهم جدا"، وأعرب عن حرصه على "لقاء الدكتور جعجع لأننا كلجنة خماسية عزمنا القرار على التقاء مختلف القوى السياسية لتبادل الآراء والأفكار بشأن ما يجب القيام به في الفترة المقبلة".

وشدد على أن "اللجنة الخماسية ملتزمة مساعدة لبنان للإنتهاء من مسألة الفراغ الرئاسي"، ولفت إلى أن ما سمعه من جعجع "تأكيدات بأنه يسعى أيضاً في هذا الإتجاه ويرغب فيه وسيعمل في الفترة المقبلة على الوصول إلى أمر جيّد يساعد على إنجاز هذا الإستحقاق في أسرع وقت".

وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة سيلتقي باقي القوى والكتل السياسية للتداول في السياق نفسه. وختم: "أتمنى أن أتلقى منهم رسالة مشابهة لتلك التي استمعت إليها من الدكتور جعجع، وبإذن الله الفترة المقبلة تعد بأمور جيّدة للبنان".

السفير المصري بعد لقائه جعجع في معراب : اللجنة الخماسية ملتزمة مساعدة لبنان

محليات

علاء موسى

سمير جعجع

معراب

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