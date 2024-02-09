الطيران المسير المعادي يستهدف مركبا ويحمر.. وقصف يطال أطراف الوزاني

وتعمل جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية على إخماده ولا يوجد إصابات.في السياق، أفادت الوكالة عينها بأن العدو يستهدف أطراف بلدة الوزاني بعدد من القذائف المدفعية.كما وأكدت أن مسيرة إسرائيلية شنت قرابة الواحدة والنصف من بعد الظهر غارة على منزل غير مأهول في حي "السكرة" عند المدخل الشمالي لبلدة يحمر الشقيف، وأطلقت صاروخين على دفعتين إخترقا سقف المنزل وأحدثا أضراراً كبيرة فيه.على الفور توجهت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية الى مكان الغارة، ولم يفد عن وقوع أي إصابات في المنطقة.