نقابة الفنيين السينمائيين تنعى صالح العجم

حزب الله: إستهدفنا مقر قيادة لواء المشاة الثاني في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات من صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏استهداف القرى وخاصةً الاعتداء الأخير على مدينة النبطية