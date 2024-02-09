الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
05:37
تقلّبات جوية تنتظرنا في الأيام القادمة.. إليكم تفاصيل حالة الطقس
05:03
مرارة الشوكولاتة.. أسعار الكاكاو تحلّق لأعلى مستوى في تاريخها
02:41
بالصور- تعرفوا على ""الأم الوطواط".. سيدة تعتني بمئات الخفافيش داخل شقتها
02:02
بالفيديو- "السيسي رئيس المكسيك".. زلة لسان جديدة لبايدن
15:51
حجم القمر يتقلص... ما السبب وكيف يؤثر ذلك؟
محليات
نقابة الفنيين السينمائيين تنعى صالح العجم
2024-02-09 | 09:09
A-
A+
نقابة الفنيين السينمائيين تنعى صالح العجم
نقابة الفنيين السينمائيين تنعى صالح العجم
نقابة الفنيين السينمائيين تنعى صالح العجم
محليات
نقابة الفنيين السينمائيين
صالح العجم
العودة الى الأعلى
"الاخبار": وفد فرنسي في بيروت .. يقترح "اتفاقا أمنيا" لتراجع حزب الله
حزب الله: إستهدفنا مقر قيادة لواء المشاة الثاني في قاعدة عين زيتيم بعشرات من صواريخ الكاتيوشا رداً على استهداف القرى وخاصةً الاعتداء الأخير على مدينة النبطية
اقرأ ايضا في محليات
11:35
حزب الله: استهدفنا ثكنة كيلع التابعة للعدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا
11:35
حزب الله: استهدفنا ثكنة كيلع التابعة للعدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا
11:30
إعلام العدو: تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان بإتجاه كريات شمونة والمنطقة في الشمال
11:30
إعلام العدو: تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان بإتجاه كريات شمونة والمنطقة في الشمال
10:16
مروان شربل يتحدث عن لقاء رباعي: وضع رئاسة الجمهورية لا يُعالج إلا بوفدين أميركي وإيراني
مروان شربل يتحدث عن لقاء رباعي: وضع رئاسة الجمهورية لا يُعالج إلا بوفدين أميركي وإيراني
10:16
مروان شربل يتحدث عن لقاء رباعي: وضع رئاسة الجمهورية لا يُعالج إلا بوفدين أميركي وإيراني
مروان شربل يتحدث عن لقاء رباعي: وضع رئاسة الجمهورية لا يُعالج إلا بوفدين أميركي وإيراني
يحدث الآن
محليات
11:35
حزب الله: استهدفنا ثكنة كيلع التابعة للعدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا
عربي و دولي
11:30
إعلام العدو: تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان بإتجاه كريات شمونة والمنطقة في الشمال
عربي و دولي
11:26
مروان شربل: إنتهينا من الحــرب... والبطريرك "معو حق"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-12-03
نادين نسيب نجيم وخطيبها يعلنان موعد زفافهما وهو يقتحم مقابلتها ويكشـف تفاصيل لأول مرة
2024-01-26
فيديو مثير لـ "زوبعة البحر" في بحر الدامور... ما حقيقته؟
2024-02-07
وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض
10:16
مروان شربل يتحدث عن لقاء رباعي: وضع رئاسة الجمهورية لا يُعالج إلا بوفدين أميركي وإيراني
2023-09-07
علاقة باسل خياط و هند صبري الى الواجهة بسبب فيديو متداول
04:00
اول ظهور لحفيدة اصالة جيهان .. هل تشبهها؟
بالفيديو
بالفيديو
11:26
مروان شربل: إنتهينا من الحــرب... والبطريرك "معو حق"
10:16
مروان شربل يتحدث عن لقاء رباعي: وضع رئاسة الجمهورية لا يُعالج إلا بوفدين أميركي وإيراني
09:45
منير يونس : لبنان سيخرج من الإتفاق مع صندوق النقد الدولي
09:42
مارك ضو : لم أطرح التوطين في لبنان بأي شكل من الأشكال
09:13
بالفيديو - عبد اللهيان من بيروت: أمن لبنان من أمن إيران والمنطقة
08:09
تصريح وزير الخارجية الإيراني من المطار عقب وصوله لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:54
ما بعد الهجوم على النبطية... الجديد تنقل المشهد من هناك وآخر الأحداث مباشرة
محليات
12:54
ما بعد الهجوم على النبطية... الجديد تنقل المشهد من هناك وآخر الأحداث مباشرة
عربي و دولي
06:12
تحطم طائرة "إسرائيلية" وإصابة قائدها بجروح بالغة
عربي و دولي
06:12
تحطم طائرة "إسرائيلية" وإصابة قائدها بجروح بالغة
محليات
07:05
دولارات مزورة وتهريبٌ بطريقة جديدة.. هذا ما حدث في مطار بيروت
محليات
07:05
دولارات مزورة وتهريبٌ بطريقة جديدة.. هذا ما حدث في مطار بيروت
عربي و دولي
05:47
تقرير إسرائيلي يتحدث عن "إنقطاع التواصل" مع السنوار
عربي و دولي
05:47
تقرير إسرائيلي يتحدث عن "إنقطاع التواصل" مع السنوار
كرة السلة
06:37
فيديو - سيدات إيرلندا أعطين الاسرائيليات درساً .. بحماية الاسلحة والمسلحين
كرة السلة
06:37
فيديو - سيدات إيرلندا أعطين الاسرائيليات درساً .. بحماية الاسلحة والمسلحين
منوعات
05:37
تقلّبات جوية تنتظرنا في الأيام القادمة.. إليكم تفاصيل حالة الطقس
منوعات
05:37
تقلّبات جوية تنتظرنا في الأيام القادمة.. إليكم تفاصيل حالة الطقس
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024