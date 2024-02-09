حزب الله: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا وفي في محيط موقع المالكية

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 09-02-2024 ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيها إصابات مباشرة". ‏ولاحقاً، اصدر الحزب بيان آخر جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 09-02-2024 ‌‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة". ‏