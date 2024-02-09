بيان من تجمع العسكريين المتقاعدين بشأن التحركات المقررة ليوم غد السبت.. ماذا جاء فيه؟
أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين، في بيان، عن "تأجيله التحرك المقرر غداً بتاريخ ١٠ شباط ٢٠٢٤ في محيط مقر مجلس الوزراء"، وذلك بعد تلقي القيمين على التحرّك ضمانات بعدم إقرار اي مرسوم متعلق بالرواتب والاجور والذي كان قد رفض التجمع المسودة المعممة".
وتابع: "ان الخطوة و الايجابية من قبل التجمع يجب أن تقابل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والاجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقاً للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين".
كما وتوجّه التجمّع في البيان بـ "جزيل الشكر الى جميع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم ويعدهم بالسعي الدائم لتحسين الأوضاع المعيشية لهم".
وختم: "ما مات حق وراءه مطالب".