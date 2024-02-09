هيكتور حجار: عواقب وقف تمويل الأونروا ستكون كارثية على دولتنا

توقفت مصادر سياسية مواكبة لزيارة الوزير السابق وليد جنبلاط الى موسكو في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية، عند الحفاوة التي استُقبل فيها جنبلاط من قبل المسؤولين الروس واهتمامهم البارز، مشيرة إلى أن "مضمون المباحثات تناول مختلف المستجدات الدولية، حيث شرح جنبلاط وجهة نظره في هذه القضايا، واستمع الى الموقف الروسي، من الحرب في أوكرانيا، إلى المستجدات في المنطقة، إلى ما يجري من عدوان إسرائيلي وحشي بحق القطاع، وسبل وقف هذا العدوان، إلى الملف اللبناني، وكان تقديرٌ لمواقف جنبلاط وللحركة التي يقوم بها وحراك الحزب التقدمي الإشتراكي، والتشديد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، ووقف حالة الشلل الحاصلة على مستوى الحراك الرئاسي، وتحصين مؤسسات الدولة، خصوصاً في ظل الضغوط المتزايدة على الواقع اللبناني برُمّته، اقتصادياً كما أمنياً".