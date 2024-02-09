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محليات

هيكتور حجار: عواقب وقف تمويل الأونروا ستكون كارثية على دولتنا

2024-02-09 | 15:57
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هيكتور حجار: عواقب وقف تمويل الأونروا ستكون كارثية على دولتنا
هيكتور حجار: عواقب وقف تمويل الأونروا ستكون كارثية على دولتنا

قال وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة تصريف الأعمال، هيكتور حجار، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "إنهاء تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) سيكون له عواقب وخيمة على لبنان، ويهدف نقص التمويل إلى زعزعة استقرار البلاد من أجل إجبار سلطاتها على منح اللاجئين الجنسية".

وأوضح حجار: "إن قرار وقف تمويل الأونروا في لبنان سيؤدي إلى إنهاء مساعدات لـ 250 ألف لاجئ فلسطيني. إذ لن يتمكن 40,000 طفل من الوصول إلى التعليم، بالإضافة لتوقف دعم العيادات الفلسطينية، التي تقدم المساعدة لـ 20 ألف لاجئ، وتوقف علاج 600 مريض بالسرطان".
ونوّه حجار إلى أن "أكثر من 80% من عائلات اللاجئين يرزحون تحت خط الفقر".
وأضاف حجار: "لا يستطيع لبنان تحمل مثل هذا الوضع، إذ ليس لدى البلاد موارد مالية، ولا مكاتب مدرسية، ولا مستشفيات أو أدوية مضادة للسرطان، حتى اللبنانيون أنفسهم ليس لديهم ضمان للوصول إلى كل هذا".
كما يعتقد حجار أن "هناك خطة دولية تهدف إلى إجبار لبنان وحده على تحمل عبء اللاجئين السوريين والفلسطينيين، الأمر الذي سيضع ضغوطا هائلة على اقتصاد البلاد الضعيف بالفعل".
وأكد حجار أن "كل هذا يهدف إلى إغراق لبنان بالمشاكل وزعزعة استقرار البيئة الاجتماعية وإجبار لبنان على منح الجنسية للاجئين السوريين والفلسطينيين".
 
هيكتور حجار: عواقب وقف تمويل الأونروا ستكون كارثية على دولتنا

محليات

هيكتور حجار

الأونروا

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