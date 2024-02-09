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محليات

جنبلاط يزور موسكو... ويناقش الأوضاع الدولية والاقليمية مع لافروف وبوغدانوف

2024-02-09 | 03:56
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جنبلاط يزور موسكو... ويناقش الأوضاع الدولية والاقليمية مع لافروف وبوغدانوف
جنبلاط يزور موسكو... ويناقش الأوضاع الدولية والاقليمية مع لافروف وبوغدانوف

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، في موسكو، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وتخلل اللقاء مناقشة الأوضاع الدولية والاقليمية، بحضور السيدة نورا جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، حليم أبو فخر الدين والسفير اللبناني في روسيا شوقي أبو نصار.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه "خلال المحادثة تبادلا بشكل متعمق وجهات النظر حول الأزمة في الشرق الأوسط. وشدد لافروف على عدم قبول المزيد من التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتورط دول أخرى في المنطقة، وخاصة لبنان. وفي الوقت نفسه، أكد مجدداً موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما أولوا اهتماماً خاصاً بالجانب السياسي الداخلي للوضع في لبنان وشددوا على ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن للقضايا الملحة على جدول الأعمال الوطني على أساس التوافق المتبادل ودون تدخل خارجي. وأشار الجانبان إلى أهمية مواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية المتعددة الأبعاد بين روسيا ولبنان".
 
 
جنبلاط يزور موسكو... ويناقش الأوضاع الدولية والاقليمية مع لافروف وبوغدانوف

محليات

جنبلاط

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