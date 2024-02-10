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مقررات الجلسة الوزارية يتلوها وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس حلبي
2024-02-10 | 05:42
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مقررات الجلسة الوزارية يتلوها وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس حلبي
مقررات الجلسة الوزارية يتلوها وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس حلبي
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