معلومات الجديد: العدو الاسرائيلي استهدف سيارة بين وادي الزينة والوردانية بغارتين من مسيّرة ما أدى الى استشهاد شخصين وتسجيل عدد من الإصابات

عبداللهيان: ما طرحته حماس جزء من عقلانية للتوصل إلى حل سياسي ووقف الإبادة الجماعية في غزة عبداللهيان: ما طرحته حماس جزء من عقلانية للتوصل إلى حل سياسي ووقف الإبادة الجماعية في غزة

عبداللهيان: إسرائيل لا تستطيع خوض حرب على جبهتين وحزب الله دافع عن لبنان ودعم الفلسطينيين بشكل جيد عبداللهيان: إسرائيل لا تستطيع خوض حرب على جبهتين وحزب الله دافع عن لبنان ودعم الفلسطينيين بشكل جيد

وزير الخارجية الإيراني: أي خطوة يقدم عليها الكيان الصهيوني بشكل واسع ضد لبنان ستعني نهاية نتنياهو وزير الخارجية الإيراني: أي خطوة يقدم عليها الكيان الصهيوني بشكل واسع ضد لبنان ستعني نهاية نتنياهو

مراسل الجديد: الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة الناقورة أدّت الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى مراسل الجديد: الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة الناقورة أدّت الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى

عبداللهيان: نهاية الحرب في غزة تعني نهاية عمل نتنياهو وحكومته عبداللهيان: نهاية الحرب في غزة تعني نهاية عمل نتنياهو وحكومته

عبداللهيان: الانطباع حاليا يشير إلى أن المنطقة تسير نحو الحل والاستقرار عبداللهيان: الانطباع حاليا يشير إلى أن المنطقة تسير نحو الحل والاستقرار