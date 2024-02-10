معلومات الجديد حول أجواء لقاء بوحبيب -عبداللهيان: المخاوف من تدهور الامور لا تزال قائمة الا ان لبنان حث الجانب الايراني على دعم التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ وهو ما أيده عبد اللهيان