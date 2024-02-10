وزير الخارجية الإيراني: أي خطوة يقدم عليها الكيان الصهيوني بشكل واسع ضد لبنان ستعني نهاية نتنياهو

وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحافي من مطار بيروت: تل ابيب لم تحقق أي شيء من أهدافها المعلنة وما نشهده اليوم تحقق بفضل قوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة